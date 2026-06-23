El Teatro del Mar acoge una gala solidaria de las escuelas de baile de María José Jerónimo

El Teatro del Mar de Punta Umbría será escenario este viernes 26 de junio, a partir de las 21.00 horas, del tradicional espectáculo de fin de curso de las Escuelas de Baile de María José Jerónimo, una cita que combinará danza, arte y solidaridad con un marcado carácter benéfico.

La gala destinará toda la recaudación obtenida por la venta de entradas, con un precio de cinco euros, a la Asociación Resurrección, entidad que ha agradecido públicamente el respaldo recibido por parte de la bailaora y de su alumnado. Desde la asociación han destacado la implicación y sensibilidad social de María José Jerónimo, subrayando que iniciativas como esta contribuyen a mantener los programas de apoyo que desarrollan para personas en situación de vulnerabilidad.

El espectáculo permitirá al público disfrutar del trabajo realizado durante el curso por los alumnos y alumnas de las escuelas dirigidas por una de las figuras más reconocidas del flamenco y la danza en la provincia de Huelva.

Natural de San Silvestre de Guzmán, María José Jerónimo inició su formación artística a los ocho años en la Peña Flamenca de Huelva y posteriormente obtuvo la titulación como profesora de Danza Española en la Escuela de Matilde Coral, en Sevilla. A lo largo de su trayectoria ha participado en giras nacionales e internacionales y ha llevado su arte a países como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Portugal y Japón, donde también ejerció como docente.

Su vinculación con Punta Umbría se consolidó a través de la Peña Cultural Flamenca de la localidad y desde 2008 desarrolla su actividad profesional mediante su propia compañía, compaginando los espectáculos con la enseñanza del baile.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Punta Umbría, Enrique Orta, ha animado a vecinos y visitantes a asistir a una cita que permitirá disfrutar del talento artístico local al tiempo que se colabora con una causa solidaria.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma Giglon, así como en la taquilla del Teatro del Mar desde dos horas antes del inicio del espectáculo.