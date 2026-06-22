La Antilla abre su verano cultural con una exposición del Taller Municipal de Pintura de Lepe

El Centro Cultural Los Álamos de La Antilla inaugura este martes la programación expositiva del verano con una muestra protagonizada por los alumnos y alumnas del Taller Municipal de Pintura de Lepe, una cita que dará el pistoletazo de salida a la agenda cultural estival impulsada por el Ayuntamiento lepero.

La inauguración tendrá lugar mañana, 23 de junio, a las 22:00 horas y contará con la presencia de las tenientes de alcalde Ana Delgado y Carolina Reyes, el concejal de Cultura, José Manuel Cortés, así como del monitor y director del taller, el pintor Paco Sánchez Cabet.

La exposición recoge una selección de los trabajos realizados por los participantes durante el curso y permitirá al público conocer la evolución artística de los alumnos a través de obras de temática diversa, caracterizadas por la expresividad, el color y la variedad de estilos.

Taller pintura expo 23 jun

Con esta muestra arranca el ciclo de exposiciones que cada verano organiza el Ayuntamiento de Lepe en La Antilla, una propuesta cultural destinada tanto a los residentes como a los miles de visitantes que durante los meses estivales eligen la costa lepera como destino vacacional.

El Taller Municipal de Pintura de Lepe cuenta actualmente con alrededor de una treintena de alumnos que, bajo la dirección de Paco Sánchez Cabet, desarrollan durante el año diferentes proyectos artísticos que culminan con esta exposición colectiva.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de julio y podrá visitarse todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 20:00 a 00:00 horas en el Centro Cultural Los Álamos.

Con esta primera exposición, La Antilla vuelve a combinar ocio, turismo y cultura en una programación que se prolongará durante todo el verano y que convertirá nuevamente al Centro Cultural Los Álamos en uno de los principales puntos de encuentro artístico de la costa onubense.