Gibraleón presenta el cartel del Congreso Internacional Carmelitano que reunirá a expertos de seis países

Gibraleón ha dado un nuevo paso en la organización del Congreso Internacional Carmelitano 2026 con la presentación oficial del cartel anunciador de un encuentro que reunirá en la localidad a medio centenar de especialistas procedentes de España, Italia, Malta, México, Perú y el Vaticano.

El acto se celebró en el Convento del Vado y sirvió para dar a conocer la obra realizada por el arquitecto, diseñador y pintor sevillano Sergio Cornejo Ortiz, que será la imagen representativa de un congreso enmarcado en los actos del 475 aniversario fundacional de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de la Soledad.

Durante la presentación, el presidente del Congreso Internacional Carmelitano, Fray Juan Dobado Fernández, destacó la relevancia de una cita que situará a Gibraleón en el centro de la investigación, el estudio y la divulgación de la historia, el patrimonio y la espiritualidad carmelitana.

Cartel anunciador.

El encuentro contará con la participación de profesores universitarios, académicos, historiadores, restauradores, archiveros e investigadores vinculados a algunas de las principales instituciones especializadas en el estudio del Carmelo. Entre los ponentes figuran representantes de universidades españolas y de organismos internacionales como la Pontificia Academia Mariana Internacional de Roma, la Real Academia de la Historia o diversos centros de investigación europeos y latinoamericanos.

Los organizadores recordaron que la elección de Gibraleón como sede responde a la profunda vinculación histórica de la localidad con la Orden del Carmen. No en vano, el segundo convento carmelita fundado en la Península Ibérica se estableció en el municipio, que además alberga una de las hermandades carmelitas más antiguas de Andalucía.

Respecto al cartel, Sergio Cornejo explicó que ha querido reflejar el carácter universal del Congreso a través de una composición presidida por la imagen de Nuestra Señora del Carmen sobre la histórica portada mudéjar de la Iglesia del Carmen de Gibraleón. La obra incorpora además referencias a las ramas calzada y descalza de la Orden del Carmen, así como a los titulares de la hermandad anfitriona, el Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de la Soledad.

Bajo el lema “Regina Decor Carmeli”, el Congreso Internacional Carmelitano convertirá a Gibraleón durante tres días en uno de los principales centros de referencia del mundo carmelitano, con un programa destinado a profundizar en la historia, la cultura, el arte y la espiritualidad vinculados a esta orden religiosa.