Javi Ruibal Trío llevará su jazz fusión al Centro de Arte Harina de Otro Costal de Trigueros

El Centro de Arte Harina de Otro Costal acogerá el próximo 26 de junio, a partir de las 22:00 horas, el concierto de Javi Ruibal Trío, una de las propuestas más destacadas de la actual escena instrumental española.

La actuación forma parte de la gira estival del baterista y productor gaditano Javi Ruibal, que este verano también recalará en citas de referencia como el Festival de Jazz de San Sebastián, el Casasviejazz o el Jazz de Rota.

El proyecto liderado por Ruibal propone una fusión de jazz, músicas del mundo, folclore popular e improvisación, construyendo un lenguaje sonoro propio que combina tradición y contemporaneidad. A lo largo de su trayectoria, el músico ha compartido escenario con artistas de la talla de Javier Ruibal, Kiko Veneno, Dorantes, Rozalén o Carmen Linares.

Javi Ruibal Trío

Sobre el escenario estará acompañado por el pianista Óscar Álvarez Rifbjerg, cuya formación en el jazz escandinavo aporta una sonoridad elegante y cosmopolita al grupo, y por Diego Villegas, considerado uno de los músicos más innovadores de su generación gracias a su dominio del saxofón, la flauta, la armónica y el clarinete.

El concierto promete un recorrido musical lleno de matices, con una propuesta técnica y artística que busca conectar con el público a través de la emoción, la improvisación y la libertad creativa. La formación destaca por la energía de sus directos y por una puesta en escena que rompe las fronteras entre géneros.

Las entradas ya están a la venta por 15 euros y pueden adquirirse a través de Harina de Otro Costall o en la taquilla del propio centro cultural, un espacio que se ha consolidado en los últimos años como uno de los referentes de la programación artística en la provincia de Huelva.