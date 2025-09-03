Buscar
miércoles. 03.09.2025

El Taller Municipal de Fotografía clausura la temporada de exposiciones en La Antilla

La muestra “Mi foto favorita” combina fotografía y danza contemporánea en el Centro Cultural Los Álamos

Taller Municipal de Fotografía. / Fotografía: Ayuntamiento de Lepe.
Redacción
03/09/25 - 12:06

El Centro Cultural Los Álamos de La Antilla acogió anoche la última exposición de la temporada estival, organizada por el Taller Municipal de Fotografía dirigido por José Luis Silva y el taller “1/4 escuro” de Vila Real de Santo António. Bajo el título Mi foto favorita, la muestra reunió las mejores imágenes realizadas por los participantes, reflejando creatividad, técnica y originalidad.

La teniente de alcalde, Mariana Otero, destacó la calidad del trabajo presentado por los integrantes de ambos talleres y subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la cultura y el arte en la localidad.

El broche final de la inauguración corrió a cargo de la danza contemporánea con el espectáculo Bajo el árbol, de Lucía Vázquez, que ofreció un cierre emotivo y creativo a la temporada cultural.

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de septiembre, todos los días de 20:00 a 00:00 horas, en el Centro Cultural Los Álamos de La Antilla, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de una combinación de fotografía y arte escénico en un mismo espacio.