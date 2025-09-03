El Taller Municipal de Fotografía clausura la temporada de exposiciones en La Antilla

El Centro Cultural Los Álamos de La Antilla acogió anoche la última exposición de la temporada estival, organizada por el Taller Municipal de Fotografía dirigido por José Luis Silva y el taller “1/4 escuro” de Vila Real de Santo António. Bajo el título Mi foto favorita, la muestra reunió las mejores imágenes realizadas por los participantes, reflejando creatividad, técnica y originalidad.

La teniente de alcalde, Mariana Otero, destacó la calidad del trabajo presentado por los integrantes de ambos talleres y subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la cultura y el arte en la localidad.

El broche final de la inauguración corrió a cargo de la danza contemporánea con el espectáculo Bajo el árbol, de Lucía Vázquez, que ofreció un cierre emotivo y creativo a la temporada cultural.

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de septiembre, todos los días de 20:00 a 00:00 horas, en el Centro Cultural Los Álamos de La Antilla, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de una combinación de fotografía y arte escénico en un mismo espacio.