Sixto Naranjo pregonará la Feria Taurina de Colombinas 2026

El periodista taurino Sixto Naranjo Sanchidrián ha sido designado por el Ayuntamiento de Huelva como pregonero de la Feria Taurina de Colombinas 2026. El acto se celebrará el próximo 28 de julio, a partir de las 20.00 horas, en los Jardines de la Casa Colón, que este año acogerán excepcionalmente el pregón debido a las obras de ampliación y remodelación que se realizan en la Escuela de Arte León Ortega, sede habitual de esta cita.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó que se trata de “uno de los periodistas taurinos más reconocidos y respetados del panorama nacional”, subrayando además su profundo conocimiento de la feria onubense y su estrecha vinculación con la ciudad.

Miranda incidió también en la importancia de la tauromaquia dentro de las Fiestas Colombinas, asegurando que la feria taurina constituye una de las grandes citas del calendario nacional y un importante motor de actividad económica, promoción y atracción turística para Huelva.

Por su parte, Sixto Naranjo ha mostrado su satisfacción por el nombramiento, calificándolo como uno de los mayores honores de su carrera profesional. El periodista aseguró que Huelva ocupa un lugar muy especial tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal, lo que convierte este encargo en una responsabilidad especialmente significativa.

Respecto al contenido de su intervención, adelantó que será un pregón marcado por la emoción y los recuerdos, con referencias a las personas y experiencias que han acompañado su relación con Huelva durante los últimos años. La tauromaquia tendrá un papel central, aunque también habrá espacio para la amistad, la gratitud y las tradiciones que identifican a la provincia.

La relación de Naranjo con Huelva se ha fortalecido a lo largo de casi quince años cubriendo informativamente la Feria de Colombinas y manteniendo contacto directo con profesionales y aficionados del mundo taurino. Además, su vinculación con la romería de El Rocío le ha permitido profundizar en el conocimiento de las costumbres y la identidad onubense.

Nacido en Madrid en 1977, Sixto Naranjo es uno de los periodistas taurinos más destacados del país. Actualmente dirige el podcast taurino de COPE El Albero, es responsable de la información taurina de la cadena, productor de Herrera en COPE y director de las retransmisiones taurinas de Telemadrid.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos por su labor de divulgación y cobertura informativa de la tauromaquia, consolidándose como una de las voces de referencia del periodismo taurino español.