Punta Umbría acogerá el concierto solidario ‘Resonancias’ a beneficio de Proyecto Hombre Huelva

El Teatro del Mar de Punta Umbría será escenario el próximo 3 de julio, a las 21.30 horas, del concierto solidario ‘Resonancias’, una iniciativa protagonizada por la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS) cuya recaudación se destinará a Proyecto Hombre Huelva, con la colaboración del Banco de Alimentos de Huelva.

La presentación del evento ha contado con la participación del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino; el director fundador de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, Michael Thomas; y el director de Proyecto Hombre Huelva, Gerardo Sánchez.

Durante el acto, el alcalde destacó que esta cita representa la unión de dos pilares fundamentales como son la cultura y la solidaridad. Hernández Cansino subrayó que los asistentes podrán disfrutar de una de las formaciones musicales juveniles más prestigiosas de Andalucía al tiempo que colaboran con una entidad que desarrolla una importante labor de apoyo a personas y familias inmersas en procesos de recuperación e integración social.

El regidor también puso en valor la trayectoria de Michael Thomas y su apuesta por la formación de jóvenes músicos, una labor que ha convertido a la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla en una referencia tanto artística como educativa dentro del panorama andaluz.

Por su parte, Gerardo Sánchez agradeció la implicación del Ayuntamiento y de la orquesta en una iniciativa que permitirá seguir financiando los programas de atención, acompañamiento y reinserción que desarrolla Proyecto Hombre Huelva.

El director de la formación sevillana destacó asimismo el carácter social del concierto y el compromiso de la JOSS con proyectos que utilizan la cultura y la música como herramientas para mejorar la vida de las personas.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de Giglon y también podrán adquirirse en la taquilla del Teatro del Mar desde dos horas antes del inicio del espectáculo. La organización espera una importante respuesta del público en una velada que combinará excelencia musical y compromiso social.