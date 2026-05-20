El Simpecado de la Matriz recorre Almonte y camina hacia la aldea de El Rocío

Almonte ya vive plenamente su Rocío. El Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte ya camina hacia la aldea tras recorrer las calles del municipio en una de las tradiciones más emocionantes y esperadas por el pueblo almonteño.

Miles de vecinos acompañaron este miércoles al Simpecado en su salida rumbo a El Rocío, en una jornada cargada de fervor, sevillanas, tamboriles y vivas a la Virgen que volvieron a llenar cada rincón del municipio.

Antes de emprender el tradicional Camino de Los Llanos, la insignia de la Hermandad Matriz recorrió distintas calles de Almonte entre balcones engalanados, petaladas y escenas de enorme emoción, dejando una vez más imágenes que forman parte de la esencia rociera del pueblo.

La salida del Simpecado marca simbólicamente el inicio de los días grandes para los almonteños, que viven de una forma especialmente intensa la romería y todo lo que rodea a la Virgen del Rocío.

Con el sonido de las campanillas y el caminar pausado de la comitiva, Almonte volvió a despedir a su Simpecado entre abrazos, lágrimas y promesas renovadas antes de afrontar el camino que llevará a la Hermandad hasta las plantas de la Blanca Paloma.

La jornada adquiere además un significado aún más especial en un año marcado por la próxima Venida de la Virgen a Almonte, uno de los acontecimientos más esperados y emotivos para el pueblo rociero.

Con la Hermandad Matriz ya en marcha hacia la aldea, el ambiente rociero se multiplica en toda la comarca mientras continúan incorporándose filiales y peregrinos a los caminos que conducen hasta El Rocío.