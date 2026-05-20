El cartel de la Venida de la Virgen protagoniza el azulejo del Hermano Mayor del Rocío 2026 de Almonte

La tradición rociera deja una de las estampas más simbólicas de las vísperas del Rocío en Almonte con la colocación del azulejo conmemorativo en la vivienda del Hermano Mayor del Rocío 2026, Juan de los Santos.

Como marca la costumbre, la fachada de la casa del representante del pueblo almonteño ya conserva la pieza cerámica que recuerda su año como Hermano Mayor de la Hermandad Matriz de Almonte, una tradición profundamente arraigada en la identidad rociera del municipio.

En esta ocasión, el azulejo reproduce el cartel oficial de la Venida de la Virgen del Rocío, una obra del artista José Tomás Pérez Indiano presentada el pasado 8 de mayo y que adquiere un significado especialmente emotivo en un año marcado por el esperado traslado de la Virgen desde su santuario hasta el pueblo de Almonte.

La imagen elegida muestra a la Virgen vestida de Pastora, una representación cargada de simbolismo para un Rocío en el que volverán a coincidir la romería y la Venida, dos de los momentos más importantes del calendario religioso y emocional de los almonteños.

Con esta elección, Juan de los Santos ha querido dejar reflejada no solo su responsabilidad como Hermano Mayor, sino también el carácter extraordinario de un año muy especial para el municipio.

La colocación del azulejo forma parte de una tradición consolidada por el Ayuntamiento de Almonte, que cada año homenajea así a quienes asumen la representación del pueblo durante la romería. Las fachadas del municipio conservan de este modo una memoria visual de los distintos Hermanos Mayores y de los acontecimientos que marcaron cada Rocío.

El acto contó con la bendición del párroco de Almonte, Francisco M. Valencia, y reunió al propio Hermano Mayor, familiares, vecinos, representantes municipales encabezados por el alcalde Francisco Bella y miembros de la Hermandad Matriz.

Tras la colocación del azulejo se celebró la tradicional velá rociera, uno de los encuentros más característicos de las vísperas del Rocío en el municipio, donde convivencia, devoción y ambiente festivo vuelven a darse la mano antes de que la romería alcance sus días grandes.