David Toscano entrega la ofrenda floral de la Diputación a Emigrantes

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha realizado este miércoles la tradicional ofrenda floral al Simpecado de la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva durante su paso por la sede de la institución provincial en su peregrinación hacia El Rocío.

Acompañado por miembros de la corporación provincial, Toscano trasladó sus deseos de “buen camino” tanto al presidente de la hermandad, José Francisco Garrido, como al Hermano Mayor, Jesús María Muñoz, en una mañana cargada de emoción y ambiente rociero en pleno centro de Huelva.

El presidente provincial había participado previamente en la misa de romeros celebrada en la capilla de Emigrantes antes de recibir a la comitiva a las puertas del Palacio Provincial, uno de los momentos tradicionales del recorrido de la filial onubense antes de abandonar la capital.

Durante el paso de la hermandad se vivieron imágenes cargadas de simbolismo, con el Simpecado rodeado de flores, carros tradicionales engalanados y decenas de peregrinos acompañando el caminar entre sevillanas, vivas y muestras constantes de devoción a la Virgen del Rocío.

El carácter familiar y cercano de Emigrantes volvió a hacerse visible en una jornada donde romeros a pie, a caballo y en charrets acompañaron a la hermandad en el inicio de una nueva peregrinación hacia la Blanca Paloma.

Este año, la comitiva de Emigrantes está integrada por unos 300 peregrinos, cerca de 200 caballos, 25 caravanas y 20 charrets, reflejando una vez más la magnitud y arraigo de una de las hermandades más emblemáticas de la provincia.

Desde la Diputación se recordó además el trabajo que realiza la institución dentro del Plan Romero 2026 para garantizar la seguridad y el buen estado de los caminos, así como el correcto funcionamiento de los servicios públicos durante la romería.

La jornada de este miércoles está marcada además por la salida de la Hermandad Matriz de Almonte hacia la aldea, donde comenzará a recibir a las distintas filiales que participan en el Rocío 2026.