“Sigue sus pasos”, lema del Año Jubilar Rociero

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha presentado este sábado el lema del Año Jubilar Rociero, que llevará por título, junto al cartel anunciador de este tiempo de gracia, ilustrado con una fotografía de Exteban Torres.

El Año Jubilar se abrirá el próximo 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, y permanecerá vigente hasta el 16 de mayo de 2027, Domingo de Pentecostés, por lo que la próxima Romería del Rocío se celebrará dentro de este periodo jubilar.

Según explica la Hermandad Matriz, el lema "Sigue sus pasos" invita a seguir el ejemplo de la Virgen María, caminar de su mano y dejarse conducir hacia Cristo. Asimismo, pretende reflejar el carácter peregrino y abierto de este Año Jubilar, dirigido tanto a los rocieros como a quienes se acerquen por primera vez a la devoción de la Virgen del Rocío.

Un cartel inspirado en las estampas clásicas

El cartel anunciador está protagonizado por una fotografía de Exteban Torres que evoca las antiguas estampas de la Virgen del Rocío. En la imagen aparece la Patrona de Almonte junto al Pastorcito, vestida con su nuevo traje de Pastora, en una composición que enlaza con el mensaje del lema y con la invitación a seguir los pasos de María.

La apertura oficial del Año Jubilar tendrá lugar el 15 de agosto a las 11.00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, con una celebración presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

Cuatro días después comenzará el traslado de la Virgen hasta Almonte. Desde su llegada al municipio, prevista para la mañana del 20 de agosto, los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde permanecerá la imagen durante los nueve meses que dure su estancia en el pueblo.

El primer Jubileo concedido por una Venida

La Hermandad Matriz ha destacado que se trata del tercer Año Jubilar concedido por la Santa Sede a la devoción rociera, aunque será el primero otorgado expresamente con motivo de una Venida de la Virgen a Almonte.

La institución recuerda que, históricamente, las Venidas tenían carácter extraordinario y se celebraban para implorar la protección de la Virgen ante epidemias, sequías o conflictos. Con el paso del tiempo, estos traslados quedaron fijados cada siete años, convirtiéndose en una de las principales manifestaciones de la devoción rociera.

Los anteriores años jubilares se celebraron en 2012, con motivo del bicentenario del Voto del Rocío Chico, y en 2019, coincidiendo con el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío.

Para la Hermandad Matriz, este nuevo Año Jubilar supone una oportunidad para seguir difundiendo la devoción rociera y acercar la figura de la Virgen a nuevos peregrinos, invitándolos, bajo el lema "Sigue sus pasos", a descubrir en María el camino hacia Cristo.