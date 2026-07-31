El Festival de Huelva presenta el cartel de su 52 edición

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ya tiene imagen oficial para su 52 edición. El certamen, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre, presentó este jueves el cartel anunciador, una obra del pintor onubense Fran Mora que, bajo el título La luz con el tiempo dentro, rinde homenaje a la riqueza cultural del cine iberoamericano a través de una propuesta artística inspirada en uno de los versos más universales de Juan Ramón Jiménez.

La presentación tuvo lugar en la caseta del Festival en el recinto de las Fiestas Colombinas y contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el director del certamen, Manuel H. Martín, y el propio autor del cartel.

Al acto asistieron también representantes de las distintas administraciones e instituciones que forman parte del Patronato de la Fundación, entre ellos el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Pastora Giménez; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; los concejales del Ayuntamiento de Huelva Ignacio Molina y Alfonso Castro; así como el delegado territorial de Fomento, Jaime Pérez.

La presentación reunió además a representantes de entidades patrocinadoras y colaboradoras del Festival, entre ellas la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana.

Un homenaje a la luz del cine iberoamericano

La obra de Fran Mora toma como punto de partida el verso “la luz con el tiempo dentro” de Juan Ramón Jiménez para convertir la luz en una explosión de colores que simboliza la diversidad y la riqueza cultural del cine iberoamericano.

El cartel presenta una cámara cinematográfica transformada en un elemento pictórico del que emerge una vibrante composición cromática, una metáfora visual que, según el Festival, refleja la memoria, las emociones y la identidad compartida por las cinematografías de ambos lados del Atlántico.

Un artista de proyección internacional

Natural de Valverde del Camino y nacido en 1979, Fran Mora es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ha completado su formación artística en ciudades como Palermo, Marruecos y Marsella.

Su obra se caracteriza por un lenguaje minimalista y una técnica basada en la superposición de capas de yeso y óleo, con la que crea atmósferas de gran fuerza evocadora.

A lo largo de su trayectoria ha expuesto en importantes ferias internacionales celebradas en ciudades como Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Londres o Singapur. Entre los reconocimientos recibidos destaca la Medalla de Honor del XXIX Premio BMW de Pintura, entregada por la Reina Sofía.