La obra de Maireles protagoniza una noche de luz y música en El Rocío

El patio de la Casa de la Hermandad Matriz, en El Rocío, acogió este miércoles una velada dedicada a la figura y la obra del pintor sevillano Francisco Maireles. La actividad, organizada dentro del ciclo Diálogos de Verano, combinó imágenes, música, iluminación y narración para acercar al público la particular visión artística del autor sobre la devoción rociera.

Bajo el título Maireles y su visión especial de los traslados, la doctora en Bellas Artes y gerente de la Fundación Alquimia Musicae, Beatriz Rivas, realizó un recorrido por la trayectoria del artista, deteniéndose especialmente en sus obras inspiradas en El Rocío y en su forma de representar escenas tan emblemáticas como los traslados de la Virgen o las abuelas almonteñas.

Rivas, que dedicó su tesis doctoral al estudio de la obra de Maireles, repasó las distintas etapas creativas del pintor, desde sus primeros dibujos hasta sus trabajos de temática religiosa y rociera, ofreciendo a los asistentes una visión completa de su evolución artística.

La conferencia estuvo acompañada por la guitarra del maestro Alberto Plaza y la voz de la mezzosoprano Nerea Berraondo, mientras que Mikel Berraondo dio vida a algunos de los escritos y reflexiones que el propio Maireles dejó plasmados. La cuidada iluminación del patio completó una puesta en escena que envolvió al numeroso público asistente.

La Hermandad Matriz destacó que la propuesta fue más allá del formato tradicional de conferencia, fusionando pintura, palabra, música y luz para ofrecer una experiencia inmersiva en torno al legado del artista y su estrecha vinculación con El Rocío.

Esta ha sido la segunda cita de los Diálogos de Verano, una iniciativa impulsada por la Delegación de Formación de la Hermandad Matriz para acercar la cultura y el patrimonio artístico vinculados a la devoción rociera.

El ciclo concluirá el próximo 4 de agosto, a las 21.30 horas, con la proyección de una película amateur sobre el traslado de la Virgen de 1971 y una mesa redonda dedicada a analizar la evolución de los traslados desde entonces hasta la actualidad.

Con esta programación, que cuenta con la colaboración del grupo Hospedarte, la Hermandad Matriz continúa convirtiendo el patio de su Casa Hermandad, junto al Santuario, en un espacio abierto a la cultura, la formación y la difusión del patrimonio rociero.