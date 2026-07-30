Argentina llevará 'Mi idilio con La Habana' al Santuario de la Virgen de la Peña el 21 de agosto

La cantaora onubense Argentina ofrecerá el próximo 21 de agosto un concierto muy especial en el Santuario de la Santísima Virgen de la Peña de Puebla de Guzmán, que se convertirá por primera vez en escenario de una actuación musical. La artista presentará su espectáculo Mi idilio con La Habana dentro del programa 'Huelva Destino Música', impulsado por la Diputación de Huelva para acercar propuestas culturales de primer nivel a distintos municipios de la provincia.

El concierto, de entrada libre hasta completar aforo, comenzará a las 22.00 horas y combinará flamenco, son, bolero y salsa en un viaje musical que une Andalucía y Cuba.

La actuación ha sido presentada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; el hermano mayor de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Peña, Francisco Javier Ramos; el coordinador del Área de Cultura de la Diputación, José Tomás Paulino; y la propia Argentina.

Durante el acto, Baquero destacó el carácter excepcional de la cita al tratarse del primer concierto que acogerá el santuario. La diputada subrayó que el objetivo de 'Huelva Destino Música' es acercar la cultura a todos los municipios y, al mismo tiempo, poner en valor espacios patrimoniales de especial relevancia.

Asimismo, resaltó la trayectoria de Argentina como una de las grandes voces de la provincia y señaló que este espectáculo "tiende un puente entre Andalucía y Cuba" a través de estilos musicales que comparten raíces y sensibilidad.

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Peña mostró la satisfacción de la entidad por colaborar en una iniciativa que permitirá abrir al público uno de los lugares más emblemáticos del municipio desde una perspectiva cultural, reforzando así la difusión de su patrimonio.

Argentina confesó afrontar esta actuación "con muchísima ilusión" y explicó que el concierto incorporará algunos cantes y coplas tradicionales de Puebla de Guzmán, como muestra del respeto que siente por las raíces culturales de la provincia. La artista estará acompañada por Son de Cuba & Compañía, con quienes ofrecerá un espectáculo en el que el flamenco dialoga con los ritmos cubanos.

El alcalde de Puebla de Guzmán aseguró que la actuación será "el gran acontecimiento cultural del verano" en la localidad y recordó los históricos vínculos que unen al municipio con Cuba a través de los conocidos como "los habaneros", emigrantes puebleños que regresaron desde la isla dejando una profunda huella en la localidad.

La Diputación, el Ayuntamiento y la Hermandad confían en que el concierto reúna a numerosos vecinos y visitantes en una velada que combinará música, patrimonio y tradición en uno de los enclaves más singulares de la provincia.