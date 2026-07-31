Pepe Viyuela protagoniza este sábado 'Timón de Atenas' en el Castillo de Niebla

El XLI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla continúa este sábado, 1 de agosto, con la representación de Timón de Atenas, una de las obras menos representadas de William Shakespeare. La función, dirigida por Hernán Gené y protagonizada por Pepe Viyuela, comenzará a las 22.30 horas en el Patio de Armas del Castillo de los Guzmanes.

La producción, coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Bombonera, propone una revisión contemporánea de esta amarga sátira del dramaturgo inglés, en la que se reflexiona sobre la amistad, la codicia, la ingratitud y la condición humana.

La historia sigue a Timón, un hombre generoso que arruina su fortuna ayudando a quienes considera sus amigos. Cuando necesita apoyo, descubre que todos le dan la espalda, lo que le lleva a retirarse de la sociedad consumido por el desprecio hacia la humanidad. El inesperado hallazgo de un tesoro reaviva entonces su deseo de venganza contra quienes le traicionaron.

La puesta en escena combina tragedia, sátira, ironía y momentos de comedia para mostrar la transformación del protagonista desde la filantropía hasta la misantropía, en un espectáculo de gran fuerza visual y emocional que mantiene la vigencia del texto de Shakespeare.

Junto a Pepe Viyuela, el reparto lo completan Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela González y Pepa Zaragoza.

El Festival alcanza su ecuador

Con esta representación, el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla alcanza el ecuador de su programación principal, que continuará el 8 de agosto con Antígona, la estirpe maldita, de la compañía andaluza Atalaya.

El ciclo seguirá el 15 de agosto con La dama boba, de Lope de Vega; el 22 de agosto con el espectáculo de danza Muerta de amor, de Manuel Liñán; y concluirá con Fedra en los infiernos, protagonizada por Lidia Bosch.

Paralelamente, el programa 'Atrévete' volverá a llevar propuestas de teatro, danza, flamenco y circo a la Plaza de Santa María con el objetivo de acercar las artes escénicas a nuevos públicos.