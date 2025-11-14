El séptimo arte se viste de gala en Huelva con la apertura del 51 Festival de Cine Iberoamericano

Huelva se dispone a vivir una noche grande. El 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano inaugura hoy su nueva edición con una gala que arrancará a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, donde el ambiente ya anticipa la llegada de rostros conocidos y un despliegue de talento que volverá a situar a la ciudad en el mapa cinematográfico internacional.

La alfombra roja reunirá a figuras destacadas del audiovisual. Entre ellas, Milena Smit y Yon González, que recibirán el Premio Luz, uno de los reconocimientos más emblemáticos del certamen. También desfilarán intérpretes como Cayetana Guillén Cuervo, Cristina Castaño, Manuela Vellés, Ángela Cervantes, Martina Cariddi, Carla Nieto, Paco Tous, Ricardo Gómez, Canco Rodríguez, Manu Baqueiro, Carlos Santos y Marc Clotet, entre otros.

La gala estará presentada por Manu Sánchez, encargado de conducir una ceremonia que contará con la actuación musical de Soleá Morente. El evento también reunirá a la periodista Mariló Montero, a Begoña Fernández, viuda de Jesús Hermida, y a su hijo Jaime Hermida, además de representantes de las producciones participantes en las diferentes secciones del festival.

Con esta apertura, Huelva vuelve a encender los focos para celebrar la creatividad y diversidad del cine iberoamericano, dando inicio a una semana en la que la ciudad respirará cultura, arte y emoción cinematográfica.