Lola Maestre debuta en la literatura con Historias de mi historia, un viaje a la intimidad emocional

La periodista onubense Lola Maestre se adentra por primera vez en solitario en el mundo de la creación literaria con Historias de mi historia, un volumen de relatos cortos publicado por la editorial Cuadranta que aborda el complejo universo de las emociones humanas.

La obra reúne ocho historias breves y entrelazadas, escritas con una prosa ágil, sencilla y cargada de delicadeza, que invitan al lector a sumergirse en la vida interior de los personajes. A través de situaciones cotidianas y reconocibles, la autora trata temas como el amor, el miedo, la culpa, la desilusión o la alegría, construyendo un paisaje emocional cercano y profundamente humano.

Con este libro, Lola Maestre da el salto del periodismo a la literatura con un estilo muy personal. “Este libro es un sueño cumplido. Son relatos que no tienen más pretensión que llegar al corazón del lector. Si consigo que alguien se identifique o se conmueva con alguna de las historias, ya habré logrado mi propósito”, ha señalado la autora.

El volumen cuenta con el prólogo del escritor Vicente Rodríguez, quien destaca el oficio narrativo de Maestre y advierte al lector de que “no se dejen engañar por la aparente sencillez de unas historias que fluyen de manera fácil y mágica”, subrayando que detrás de esa naturalidad hay “una labor artesana bien construida sobre los grandes temas que inquietan y consuelan al alma humana”.

Presentación en Corteconcepción

La presentación de Historias de mi historia tendrá lugar el 3 de enero, a las 17:30 horas, en el Centro Social de Corteconcepción. El acto estará conducido por el historiador Juan Rodríguez y contará también con la presencia del prologuista.

Para la autora, la elección del lugar no es casual. “Me hace especial ilusión presentar el libro en La Corte porque el pueblo, entendido como hogar y lugar de referencia, es casi un personaje más de la obra y forma parte de su paisaje emocional y físico”, ha explicado.

Lola Maestre, nacida en Valverde del Camino en 1977, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional. Ha trabajado en prensa escrita, radio, televisión, revistas especializadas y gabinetes de comunicación, y mantiene una estrecha vinculación tanto con su localidad natal como con Corteconcepción, pueblo de su familia materna.

Apasionada de la comunicación y de las historias humanas, Maestre culmina con este libro una vocación que nació hace más de dos décadas y que ahora se materializa en una obra literaria íntima y cercana, tras haber participado previamente en otros títulos colectivos.