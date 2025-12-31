La Diputación de Huelva convoca la XXXII edición de las Becas Daniel Vázquez Díaz

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su Área de Cultura, ha aprobado la convocatoria de la XXXII edición de las Becas Daniel Vázquez Díaz, una de las ayudas culturales más consolidadas y prestigiosas de Andalucía, destinadas a promover la creación artística contemporánea y a rendir homenaje al pintor Daniel Vázquez Díaz, referente fundamental de la pintura española del siglo XX.

A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, estas becas han supuesto un impulso decisivo para numerosos artistas andaluces, consolidándose como una herramienta clave para el fomento del talento creativo y el fortalecimiento del tejido cultural de la comunidad.

La convocatoria de 2026 está dirigida a proyectos de creación en artes plásticas y visuales que, desde planteamientos contemporáneos, puedan ser exhibidos en una sala de exposiciones de hasta ochenta metros lineales. Se mantiene el carácter abierto del certamen, permitiendo la libre elección de temática, modalidad y técnicas, con el objetivo de fomentar la diversidad de lenguajes y propuestas artísticas.

Podrán optar a las becas personas físicas mayores de edad, nacidas o residentes en Andalucía, que no hayan resultado premiadas en las dos últimas ediciones. Asimismo, podrán presentarse colectivos artísticos, siempre que todos sus integrantes cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente y designen una representación, detallando la participación de cada miembro en el proyecto. En todos los casos, solo se admitirá un proyecto por candidatura.

La dotación económica total asciende a 12.000 euros, de los cuales 10.000 euros se destinarán a la concesión de dos becas, con una cuantía máxima de 5.000 euros por proyecto, mientras que los 2.000 euros restantes se reservan para la posible adquisición de las obras premiadas por parte de la Diputación, conforme a la legislación patrimonial aplicable.

El pago de las becas se realizará en dos fases: un primer abono del 50 % tras la concesión del premio y un segundo 50 % una vez transcurridos seis meses, previa presentación de la memoria justificativa. El jurado podrá declarar desierta la convocatoria si así lo estima oportuno.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de marzo de 2026. Las candidaturas podrán registrarse en el Registro General de la Diputación de Huelva, en cualquiera de los lugares previstos por la legislación administrativa o mediante correo certificado, comunicando en este último caso el envío al Área de Cultura.

Con esta convocatoria, la Diputación de Huelva reafirma su compromiso con la promoción del arte contemporáneo andaluz y el apoyo a nuevas propuestas creativas. Más información en www.diphuelva.es.