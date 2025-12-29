La Diputación convoca el XXXI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, dotado con 6.000 euros

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su Área de Cultura, ha aprobado la convocatoria de la XXXI edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, una iniciativa plenamente consolidada que tiene como objetivo fomentar y promover la creación literaria en el ámbito de la narrativa breve.

El certamen está abierto a escritores y escritoras de cualquier nacionalidad que cumplan los requisitos establecidos en las bases y que no hayan resultado ganadores en ediciones anteriores. Cada participante podrá presentar un máximo de tres relatos, garantizando en todo momento el anonimato de las obras presentadas.

El premio está dotado con 6.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2026, cantidad que estará sujeta a las retenciones fiscales correspondientes. El jurado podrá declarar desierto el galardón si así lo considera.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2026, inclusive. Las obras deberán remitirse exclusivamente por correo postal al Servicio de Cultura (Publicaciones y Biblioteca) de la Diputación de Huelva, en la calle Fernando el Católico, número 20, indicando en el sobre ‘XXXI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales’.

Los relatos deberán presentarse sin firmar y sin ningún dato que permita identificar a su autor o autora. Para ello, se enviarán dos sobres: uno con la copia impresa del relato, identificado únicamente con título y lema, y otro con la documentación administrativa exigida en las bases.

El Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales es una de las convocatorias literarias más reconocidas impulsadas por la institución provincial y se ha consolidado, tras más de tres décadas de trayectoria, como un referente nacional e internacional de la narrativa breve.

Con esta nueva edición, la Diputación de Huelva reafirma su compromiso con la cultura escrita, el impulso a la creación literaria y la proyección de nuevos talentos, contribuyendo a la difusión y puesta en valor de la literatura como expresión esencial de la cultura.