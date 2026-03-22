La Semana Santa de Huelva comienza a latir con un pregón cargado de emoción y fe

Huelva ya respira incienso. La ciudad ha sentido este fin de semana el primer latido de su Semana Santa con un pregón que ha trascendido lo meramente ceremonial para convertirse en una experiencia profundamente emocional. El Gran Teatro se ha llenado de silencio, de miradas cómplices y de corazones expectantes para escuchar a María del Valle Mesa, encargada de anunciar lo que ya es imparable: la llegada de los días más esperados por los onubenses.

Con una voz firme y cargada de sensibilidad, la pregonera ha sabido tejer un relato donde la devoción, la tradición y los recuerdos se han entrelazado con la identidad de todo un pueblo. Cada palabra ha sido un susurro al alma cofrade, una evocación de calles engalanadas, de pasos que avanzan entre cirios y de emociones que se heredan generación tras generación.

No ha sido solo un pregón, sino un anuncio que se siente en la piel, que despierta la memoria colectiva y que invita a Huelva a mirar al cielo con esperanza. Porque la Semana Santa no se explica, se vive. Y este pregón ha abierto de par en par la puerta a una ciudad que ya se prepara para reencontrarse con sus tradiciones más profundas.

El aplauso cerrado del público ha sido el reflejo de un sentimiento compartido. Un reconocimiento no solo a la pregonera, sino también al Consejo de Hermandades y Cofradías, custodios de una esencia que sigue viva, latiendo con fuerza en cada rincón de Huelva.