La moda flamenca toma la Plaza de San Pedro con la sexta edición de ‘Rocío Siempre Rocío’

La capital onubense acoge este viernes 8 de mayo una nueva edición de ‘Rocío Siempre Rocío’, una cita ya consolidada que alcanza su sexta edición con el objetivo de dar visibilidad al sector de la moda flamenca en Huelva y su provincia.

El evento, producido por la agencia Kilah y con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la colaboración de la Diputación Provincial, se celebrará a partir de las 19:30 horas en la Plaza de San Pedro, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La pasarela pondrá el foco no solo en los diseñadores de trajes de flamenca, sino también en los artesanos de complementos y flores, mostrando las últimas tendencias en moda, maquillaje y peinados. El desfile se estructurará en tres bloques —camino, Rocío de día y Rocío de noche— para reflejar los distintos estilos que se lucen en la romería.

En esta edición participarán numerosos diseñadores del panorama local y provincial como Ajl Pepe Jiménez, Paco Prieto, Adelina Infante, D Lunares y Volantes, Flor de Cerezo, Vanessa Valencia, Revuelo, Trinidad Banda, Javier Mojarro, Ángeles de María, Vidal Carballo, Olaje, Engalana, Tubillona, Lucía Márquez, Déjate Llevar, Castizo y Serafín Lucas.

La organización ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva la cesión del espacio para la celebración de este evento que vuelve a poner en valor la tradición, la creatividad y el talento del sector flamenco.