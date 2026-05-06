La Diputación de Huelva rinde homenaje a María Clauss y Óscar Toro con un ciclo sobre fotografía y periodismo

La Diputación de Huelva ha acogido una nueva sesión del ciclo ‘Reflexionando, en torno a María Clauss y Óscar Toro’, un homenaje impulsado por el Ateneo de Huelva para recordar la figura de la fotógrafa y el periodista fallecidos en el accidente de Adamuz.

Durante la presentación, el vicepresidente de la institución, José Manuel Zamora, destacó el compromiso social de María Clauss y su capacidad para retratar realidades desde una mirada humana.

El encuentro contó con la participación del fotoperiodista Pablo Juliá, quien puso en valor la conexión entre su forma de entender la fotografía y la de la autora onubense.

El ciclo continuará en los próximos días con conferencias y mesas redondas dedicadas a la fotografía, el periodismo y los derechos humanos.