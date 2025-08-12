Santa Olalla del Cala celebra el XII Concurso de Fandangos de Huelva con Eli Prior como invitada especial
La cita, que tendrá lugar el 15 de agosto en la Plaza de Toros, contará con premios de hasta 800 euros y un galardón especial
Santa Olalla del Cala se prepara para vivir una noche de arte y tradición con la celebración del XII Concurso de Fandangos de Huelva, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto a las 22:00 horas en la Plaza de Toros. La velada contará con la actuación especial de la cantaora Eli Prior, que pondrá su sello personal a un evento convertido ya en una cita imprescindible para los amantes del flamenco.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas del mismo día del concurso, bien de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de la página web municipal. El certamen contará con un máximo de 10 participantes, que optarán a un primer premio dotado con 800 euros, un segundo de 400 euros y el galardón especial para la mejor letra alusiva al pueblo o al mejor intérprete local.
La organización ha confirmado que durante la noche habrá servicio de barra a beneficio de la Hermandad de Santa Eulalia, en un evento que combina cultura, convivencia y apoyo al patrimonio musical onubense. El Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, organizador y patrocinador del concurso, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una cita que busca mantener viva una de las señas de identidad del folclore de Huelva.