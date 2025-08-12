Santa Olalla del Cala celebra el XII Concurso de Fandangos de Huelva con Eli Prior como invitada especial

Santa Olalla del Cala se prepara para vivir una noche de arte y tradición con la celebración del XII Concurso de Fandangos de Huelva, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto a las 22:00 horas en la Plaza de Toros. La velada contará con la actuación especial de la cantaora Eli Prior, que pondrá su sello personal a un evento convertido ya en una cita imprescindible para los amantes del flamenco.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas del mismo día del concurso, bien de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de la página web municipal. El certamen contará con un máximo de 10 participantes, que optarán a un primer premio dotado con 800 euros, un segundo de 400 euros y el galardón especial para la mejor letra alusiva al pueblo o al mejor intérprete local.

La organización ha confirmado que durante la noche habrá servicio de barra a beneficio de la Hermandad de Santa Eulalia, en un evento que combina cultura, convivencia y apoyo al patrimonio musical onubense. El Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, organizador y patrocinador del concurso, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una cita que busca mantener viva una de las señas de identidad del folclore de Huelva.