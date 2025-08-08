San Silvestre de Guzmán inaugura La Sansilvestrale con una gala de cine y homenaje a Dani Mantero

San Silvestre de Guzmán se vistió de gala anoche para dar el pistoletazo de salida a la VI edición del Festival Internacional de Cine La Sansilvestrale. La Plaza Arroyo de la Miel fue el escenario elegido para una ceremonia que brilló por su ambiente festivo y cinematográfico, congregando a amantes del séptimo arte y vecinos entusiasmados.

El momento más emotivo llegó con la entrega del Molino de Honor al actor onubense Dani Mantero, quien fue reconocido por su destacada trayectoria profesional y su contribución al cine regional y nacional. La distinción fue recibida con aplausos y reconocimientos que subrayaron su talento y compromiso con la cultura.

Desde la inauguración, San Silvestre de Guzmán se ha impregnado del espíritu cinematográfico que impulsa La Sansilvestrale, con actividades, proyecciones y eventos que animan a la comunidad y a visitantes a disfrutar de una semana dedicada al cine en todas sus formas.

El Festival continúa con una programación llena de estrenos, debates y encuentros que consolidan a San Silvestre de Guzmán como un referente cultural en la provincia.