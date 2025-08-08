San Silvestre de Guzmán inaugura La Sansilvestrale con una gala de cine y homenaje a Dani Mantero
La Plaza Arroyo de la Miel acogió la ceremonia de apertura de la VI edición del Festival Internacional de Cine, que ya llena de cine cada rincón del municipio
San Silvestre de Guzmán se vistió de gala anoche para dar el pistoletazo de salida a la VI edición del Festival Internacional de Cine La Sansilvestrale. La Plaza Arroyo de la Miel fue el escenario elegido para una ceremonia que brilló por su ambiente festivo y cinematográfico, congregando a amantes del séptimo arte y vecinos entusiasmados.
El momento más emotivo llegó con la entrega del Molino de Honor al actor onubense Dani Mantero, quien fue reconocido por su destacada trayectoria profesional y su contribución al cine regional y nacional. La distinción fue recibida con aplausos y reconocimientos que subrayaron su talento y compromiso con la cultura.
Desde la inauguración, San Silvestre de Guzmán se ha impregnado del espíritu cinematográfico que impulsa La Sansilvestrale, con actividades, proyecciones y eventos que animan a la comunidad y a visitantes a disfrutar de una semana dedicada al cine en todas sus formas.
El Festival continúa con una programación llena de estrenos, debates y encuentros que consolidan a San Silvestre de Guzmán como un referente cultural en la provincia.