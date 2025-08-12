San Juan del Puerto prepara su 41ª Semana Cultural con un amplio programa artístico del 25 al 31 de agosto

San Juan del Puerto se prepara para vivir su 41ª Semana Cultural, el evento más destacado del verano en el municipio, que tendrá lugar del 25 al 31 de agosto. La programación, diseñada por el Área de Cultura del Ayuntamiento, fue presentada hoy por la alcaldesa Rocío Cárdenas y el concejal de Cultura Juan Martínez, quienes subrayaron la apuesta por la calidad artística y la diversidad de estilos.

La Semana Cultural arrancará el lunes 25 con una noche dedicada a la danza internacional, en colaboración con el 44 Festival de Villablanca. A las 22:00 horas, el Ballet Folclórico ‘Nayuribes’ de Costa Rica abrirá el ciclo con un espectáculo vibrante que mezcla ritmos tradicionales y modernos. Una hora después, el Ballet ‘Kassoumaye’ de Senegal llevará al público la fuerza y el alma de África a través de su música y movimientos intensos.

El martes 26 será la noche del cine, con la proyección a las 21:00 horas de “Del revés 2”, una película familiar para todas las edades, seguida a las 22:45 horas por “El bus de la vida”, un filme para adultos que narra una emotiva historia sobre la amistad y las segundas oportunidades.

El miércoles 27 estará dedicado al teatro, comenzando a las 20:30 horas con un espectáculo de títeres y animación infantil a cargo de Factoría de Trapos. A las 22:30 horas, la comedia “¡El último que apague la luz!”, protagonizada por Emma Ozores y Rubén Torres, promete una velada llena de humor y enredos.

El jueves 28 llegará el turno del flamenco con “Ayer… y hoy”, un espectáculo de la Escuela Municipal de Baile Flamenco dirigido por Leonor Rebollo que recorre desde el flamenco más tradicional hasta el contemporáneo.

El viernes 29, el espíritu del Carnaval de Cádiz volverá a brillar con la actuación de la chirigota ‘Los Calaítas’, ganadora del primer premio en 2025, y la comparsa de Jona ‘El Cementerio’, segundo premio en su modalidad.

El sábado 30 la música será la gran protagonista con el tributo ‘Sígueme’, homenaje a Manuel Carrasco con la voz de Magüe, y a medianoche, Alchemy Project ofrecerá un potente tributo a Dire Straits.

El broche final llegará el domingo 31 con la cantaora triguereña Lucía Beltrán y su espectáculo ‘Un paseo por el cante’, un recorrido lleno de sentimiento y tradición por los palos flamencos.

La alcaldesa Rocío Cárdenas ha destacado que esta Semana Cultural es “un escaparate de talento, diversidad y convivencia, que convierte a San Juan del Puerto en un punto de encuentro para vecinos y visitantes”. Por su parte, el concejal Juan Martínez explicó que la temática del cartel y su decorado están inspirados en los planetas y la conquista que hacen de ellos los habitantes de la Tierra.

Durante toda la semana, el Club Voley San Juan gestionará el servicio de barra, contribuyendo a la animación del evento.