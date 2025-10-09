El Festival de Cine de Huelva completa su Sección Oficial con seis nuevas películas internacionales

La 51ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre, ha completado su Sección Oficial con seis nuevas películas a concurso que llegan precedidas de su paso por algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, como Toronto, Venecia, Morelia, Tribeca, Río de Janeiro o Biarritz. A estas se suman dos destacadas producciones fuera de concurso, firmadas por reconocidos cineastas como Sebastián Lelio y Diego Céspedes.

Entre los títulos a concurso se encuentra ‘Aún es de noche en Caracas’ (2025, México/Venezuela), de Mariana Rondón y Marité Ugás, adaptación de la novela La hija de la española. La cinta retrata el caos de una Venezuela convulsa a través de la historia de Adelaida, una joven que tras enterrar a su madre debe sobrevivir entre la violencia y el exilio. La película ha sido proyectada en Venecia, Toronto, Biarritz y Morelia, y se presenta como un trepidante thriller político sobre identidad y compromiso social.

Desde México llega también ‘Vainilla’ (2025), ópera prima de Mayra Hermosillo, que narra la historia coral de siete mujeres de distintas generaciones que luchan por mantener su hogar en los años 80. La película ha sido premiada con el Mejor Guion en la sección Authors under 40 del Festival de Venecia y seleccionada en Morelia y Adelaide.

El debut en solitario de Victoria Franco, ‘Doce lunas’ (2025, México), rodada en blanco y negro, explora la crisis emocional de una arquitecta tras una pérdida traumática. Protagonizada por Ana de la Reguera, ha recibido premios a Mejor Dirección y Mejor Fotografía en Guadalajara y se ha proyectado en Tribeca y New Horizons.

Desde Uruguay, Lucía Garibaldi presenta ‘Un futuro brillante’ (2025, Uruguay/Argentina/Alemania), una película de ciencia ficción sobre libertad, conformismo y destino, protagonizada por Sofía Gala Castiglione. La cinta fue premiada como Mejor Largometraje en la sección Viewpoints del Festival de Tribeca y exhibida en Guanajuato y Rusia.

La producción brasileña ‘Precisamos falar’ (2025, Brasil), de Pedro Waddington y Rebeca Diniz, ofrece un retrato de las clases sociales contemporáneas a través de la historia de un brutal ataque a una mujer sin hogar. La película ha sido seleccionada en los festivales de Río de Janeiro, São Paulo y Biarritz.

Cierra la lista de títulos a concurso ‘Noviembre’ (2025, Colombia/México/Brasil/Noruega), de Tomás Corredor, que recrea la toma del Palacio de Justicia en 1985 desde una perspectiva inédita, estrenada en la sección Discovery del Festival de Toronto y protagonizada por Natalia Reyes.

Estas seis películas se suman a los títulos ya anunciados: ‘El príncipe de Manawa’, ‘La mejor madre del mundo’, ‘Un mundo para mí’, ‘Los renacidos’, ‘Autos, mota y rocanrol’ e ‘Isla negra’, completando una Sección Oficial de once filmes que reflejan la diversidad y vitalidad del cine iberoamericano contemporáneo.

Fuera de concurso, el festival proyectará ‘La ola’ (2025, Chile/EE. UU.), de Sebastián Lelio, un drama universitario sobre abusos y memoria, y ‘La misteriosa mirada del flamenco’ (2025, Chile), de Diego Céspedes, que combina realismo mágico y western en el desierto chileno de los años 80.

Con estas incorporaciones, el Festival de Huelva consolida su posición como una de las principales ventanas internacionales del cine iberoamericano, ofreciendo una programación diversa, comprometida y de gran calidad artística.