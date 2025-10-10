La exposición ‘Seguimos sumando para que todo encaje’ visibiliza la realidad de las personas sin hogar

La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha inaugurado la exposición ‘Seguimos sumando para que todo encaje’, una iniciativa que pretende informar y concienciar sobre la situación de las personas sin hogar (PSH) y mostrar las respuestas que se están implementando en la provincia para abordar esta problemática estructural.

Durante la apertura, el delegado territorial, José Manuel Borrero Barrero, explicó que esta acción se enmarca en la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía 2023-2026, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado diciembre, con el objetivo de “reducir el número de personas en situación de sinhogarismo mediante un nuevo sistema de atención y prevención”.

En lo que va de año, más de 1.900 personas han sido atendidas en la provincia de Huelva a través de 18 recursos, con una inversión global que supera los 2,9 millones de euros.

La exposición, instalada en el Centro de Participación Activa Mora Claros, invita a la reflexión y a la implicación social frente a un problema que requiere la colaboración de administraciones, entidades y ciudadanía.