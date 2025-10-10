Lepe inaugura su nueva Biblioteca Municipal tras una rehabilitación integral de 1,4 millones de euros

La Biblioteca Municipal de Lepe ha reabierto hoy sus puertas tras una rehabilitación integral que ha transformado el espacio en un moderno edificio inteligente, dotado de las últimas tecnologías y diseñado para convertirse en un punto de encuentro cultural y educativo de referencia en la localidad.

Las obras, que han supuesto una inversión pública cercana a 1.400.000 euros, han permitido crear múltiples salas de lectura, espacios de informática y estudio, una amplia zona infantil y un centro de conferencias y reuniones, pensado para acoger actividades formativas y culturales a lo largo del año.

Nueva biblioteca de Lepe.

El acto inaugural ha estado presidido por el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el delegado del Gobierno Andaluz, José Manuel Correa, además de representantes del ámbito cultural, educativo y asociativo del municipio, y numerosos vecinos que quisieron participar en este día histórico para la localidad.

La apertura oficial contó con la conferencia inaugural “El valor de las bibliotecas en la sociedad actual y el papel de la lectura en la formación crítica”, impartida por el escritor y periodista Ignacio Camacho, quien subrayó el papel fundamental de las bibliotecas como espacios de conocimiento y pensamiento libre.

Desde hoy, la Biblioteca Municipal de Lepe abre al público de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas, consolidándose como un nuevo epicentro cultural y educativo al servicio de todos los ciudadanos.