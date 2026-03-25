San Juan del Puerto celebrará el Día Mundial del Teatro con el estreno provincial de 'Las dos caras de cualquiera"

San Juan del Puerto conmemorará el Día Mundial del Teatro con el estreno provincial de la obra Las dos caras de cualquiera, una comedia del autor y director onubense Jesús de Fariña que se representará este viernes 27 de marzo a las 21:00 horas en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán.

La presentación del espectáculo ha tenido lugar en la Diputación de Huelva, donde la alcaldesa, Rocío Cárdenas, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a la ciudadanía y consolidar al municipio como un referente cultural en la provincia. En este sentido, ha señalado que acoger este estreno supone “un honor y un privilegio” para la localidad.

La obra propone una mirada reflexiva y cargada de humor sobre el ser humano, combinando ironía, sensibilidad y ternura en una propuesta pensada para conectar con el público. Cárdenas ha subrayado además la trayectoria del autor, al que ha definido como “un creador comprometido con la cultura onubense”.

Por su parte, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, ha puesto en valor el papel de los municipios en la difusión cultural, destacando el trabajo de San Juan del Puerto como ejemplo de programación estable y de calidad.

El propio Jesús de Fariña ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento por acoger el estreno y ha resaltado el carácter onubense del proyecto, en el que participan profesionales de la provincia tanto en el elenco como en el equipo técnico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la cultura y anima a vecinos y visitantes a disfrutar de una cita que convierte al teatro en protagonista en una jornada especialmente significativa.