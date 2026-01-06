La Sala de la Provincia supera los 13.000 visitantes y consolida su papel cultural en 2025

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva ha cerrado el año 2025 —y los primeros días de 2026— con un balance muy positivo, al recibir a más de 13.000 visitantes a lo largo de trece exposiciones de disciplinas y temáticas muy diversas. Ubicada en el Palacio Provincial, en plena Gran Vía de la capital, este espacio se afianza como uno de los principales escaparates del arte y la cultura en la provincia onubense.

Con una concepción museística, innovadora y abierta a todos los públicos, la programación ha abarcado desde fotografía, pintura y escultura hasta cine, recreación histórica y tradiciones profundamente arraigadas como la Semana Santa o el belenismo. Las muestras han combinado producciones propias de la institución con colaboraciones de artistas, universidades, colectivos culturales y entidades públicas, acercando la creación contemporánea y el patrimonio cultural a miles de personas.

El año comenzó con la exposición dedicada al 50 aniversario de la Escuela Ayamontina, que reunió 59 obras y superó el millar de visitantes, y continuó con propuestas tan diversas como el universo creativo de Yolanda Cortines, la devoción mariana en ‘María, luz de la Esperanza’, la fotografía cofrade, el realismo paisajístico de Pepe Mora o el prestigioso certamen universitario Contemporarte. A lo largo de los meses se sucedieron también exposiciones individuales de artistas onubenses, proyectos internacionales vinculados al Otoño Cultural Iberoamericano y propuestas ganadoras de las Becas Daniel Vázquez Díaz.

El cierre del año ha vuelto a confirmar el interés del público con ‘El Belén según Andalucía’, una de las exposiciones más visitadas, que a fecha de hoy roza los 7.000 visitantes y permanece abierta hasta el 7 de enero. Esta muestra ha servido además para reconocer el talento de los creadores onubenses de arte sacro y poner en valor una tradición reinterpretada desde miradas contemporáneas.

Con estos datos, la Sala de la Provincia se consolida como una infraestructura cultural clave de la Diputación de Huelva, reafirmando su compromiso con las artes plásticas, la creación contemporánea y la difusión del patrimonio cultural onubense, al tiempo que se convierte en un punto de encuentro estable para artistas, colectivos y ciudadanía.