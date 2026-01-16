La Sala de la Provincia inaugura la exposición ‘Por la Santa Cruz, a la luz’, un recorrido por el patrimonio cofrade

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva ha acogido la inauguración de la exposición Por la Santa Cruz, a la luz, una propuesta cultural que da inicio al programa conmemorativo del XXV aniversario de la Erección Canónica de la Cofradía de la Santa Cruz. La muestra ofrece un recorrido por el patrimonio artístico, simbólico y devocional de la corporación, combinando la exhibición de enseres con espacios de reflexión en torno al mundo cofrade.

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, David Toscano; la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el hermano mayor de la cofradía, Rafael Millán; y el comisario de la exposición, Eduardo A. García González del Corral. Durante su intervención, Toscano ha subrayado que la exposición invita a profundizar en “el significado, la iconografía y el cuidado artístico que hay detrás de cada elemento”, destacando el valor del patrimonio cofrade como parte esencial de la cultura onubense.

La muestra, comisariada por García González del Corral, reúne enseres, pinturas, tallas y documentos históricos vinculados a la Santa Cruz, entre ellos piezas de especial relevancia como el frontal del paso y cuadernos con las primeras actas de la corporación. El comisario ha señalado que la exposición se ha concebido como una forma de “devolver a Huelva lo que Huelva ha dado a la cofradía”, mostrando al público la totalidad de su patrimonio sin reservas.

Por su parte, Rafael Millán ha agradecido la colaboración de la Diputación y ha destacado que la exposición permite conocer cómo se ha forjado la Cofradía de la Santa Cruz a lo largo de estos veinticinco años, definiéndola como una corporación con identidad propia, sobria y cargada de simbolismo. Durante el acto, el hermano mayor ha hecho entrega del logotipo de la cofradía como obsequio institucional a representantes presentes.

La inauguración marca también el inicio de un ciclo de coloquios y debates que acompañará a la exposición, con el objetivo de generar espacios de análisis y diálogo sobre las tradiciones cofrades. El programa continuará el 23 de enero con el debate Iconografía y arquitectura del paso de la Santa Cruz; el 30 de enero con el coloquio Los misterios de la Síndone de Turín y el Santo Sudario de Oviedo; y concluirá el 7 de febrero con el encuentro Valores y retos de las Cofradías de Silencio.

La exposición Por la Santa Cruz, a la luz podrá visitarse en la Sala de la Provincia desde el 15 de enero hasta el 7 de febrero, consolidándose como una cita cultural destacada dentro del calendario cofrade y patrimonial de Huelva.