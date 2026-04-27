La Sala de la Provincia acogerá la exposición sobre las Marismas del Odiel de Dionisio González

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acogerá próximamente la exposición Observaciones sobre lo observado: las Marismas del Odiel, del artista Dionisio González, un proyecto que pone el foco en los valores naturales y paisajísticos de este enclave, reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La muestra supone una versión ampliada del trabajo que la institución provincial presentó en ARCOmadrid en 2025 y estará compuesta por un total de 50 piezas. A través de ellas, el autor ofrece una mirada contemporánea sobre este espacio de humedales situado en la desembocadura del río Odiel, uno de los parajes naturales más singulares de la provincia.

Según destaca el propio Dionisio González, el proyecto explora la dualidad que convive en este entorno: por un lado, el desarrollo industrial del territorio y, por otro, la riqueza natural que alberga, con una gran diversidad de especies, desde aves migratorias hasta fauna y flora que habitan de forma permanente en las marismas.

La exposición invita así a reflexionar sobre la convivencia entre progreso y conservación en un espacio de alto valor ecológico, consolidándose como una propuesta artística de gran interés dentro de la programación cultural de la Diputación.