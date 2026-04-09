La Sala de la Provincia acoge la retrospectiva ‘Pinturas 1985-2025’ de Juan Fernández

La Sala de la Provincia exhibe desde este 9 de abril la exposición ‘Pinturas 1985-2025’, una retrospectiva del artista ayamontino Juan Fernández que reúne una selección de obras realizadas a lo largo de cuatro décadas de trayectoria. La muestra ha sido inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto al propio autor.

La exposición ofrece un recorrido por diferentes etapas y temáticas del pintor, estructuradas en composiciones, paisaje urbano, aguas y reflejos, naturaleza y retratos. Se trata de una amplia perspectiva de su obra, caracterizada por un estilo realista y fiel a sus orígenes.

Juan Fernández forma parte de la generación de creadores que situó a Ayamonte en el panorama artístico nacional. En este sentido, el presidente de la Diputación, David Toscano, destaca su contribución a la denominada escuela ayamontina, distinguida con la Medalla de Oro de la Provincia, y subraya su reconocimiento dentro y fuera de España.

La obra del artista se construye entre dos espacios vitales: Ayamonte, junto a la desembocadura del Guadiana, y Madrid, donde mantiene su estudio desde hace décadas. Esta dualidad se refleja en su pintura, donde conviven elementos como el agua, los reflejos, las playas o los puentes, junto a paisajes urbanos, retratos y composiciones inspiradas en la vida de la capital.

El estilo de Fernández parte de una observación directa de la realidad, que interpreta con una técnica cuidada y una clara influencia de los maestros clásicos, incorporando al mismo tiempo una visión contemporánea en la composición y el tratamiento de las formas.

La muestra permite al visitante acercarse al universo creativo del artista, definido por la crítica como una obra en la que confluyen “materia y oficio, depuración e inteligencia”, y que transmite una mirada personal, sensible y profundamente vinculada a la experiencia vital.

Con más de setenta exposiciones individuales y numerosos premios a lo largo de su carrera, Juan Fernández es uno de los nombres destacados de la pintura onubense contemporánea, con obra presente en colecciones privadas, museos y organismos oficiales.

La exposición podrá visitarse en la Sala de la Provincia hasta el próximo 25 de abril, en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, y en horario de mañana los sábados.