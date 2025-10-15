La Sala de la Provincia acoge “La danza de lo salvaje”, la nueva exposición del artista onubense Agus Díaz Vázquez

La Sala de la Provincia abrirá sus puertas este miércoles 16 de octubre a la exposición “La danza de lo salvaje”, del artista onubense Agus Díaz Vázquez (El Cerro de Andévalo, 1987), una muestra que nace gracias a las Becas Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva y que podrá visitarse durante las próximas semanas.

Comisariada por Victoria Rivers, la exposición reúne una serie de obras en las que Díaz Vázquez explora la conexión entre la naturaleza, el cuerpo y la espiritualidad a través del color y el gesto. “Agus Díaz Vázquez trabaja desde la intuición de que el arte debe ser sanación colectiva. Su pintura no narra: convoca”, explica la comisaria, quien destaca que en sus lienzos “la vegetación, los cuerpos y los animales conforman una mitología contemporánea que dialoga con el flamenco, la poesía lorquiana y la energía telúrica de Andalucía”.

El autor, fiel a un estilo profundamente simbólico y emocional, plantea una obra donde lo humano se reencuentra con lo sagrado. Cada trazo, cada color, se convierte en un acto ritual que trasciende lo estético para adentrarse en lo espiritual. “No es casualidad que en sus lienzos aparezcan Lorca y el flamenco, como si fueran parientes lejanos que se reconocen después de años sin verse”, añade Rivers.

En palabras de la comisaria, el artista “ha elegido el camino más difícil en un mundo que grita constantemente: el silencio de pintar lo que realmente importa”. Así, “La danza de lo salvaje” se presenta como una invitación a detenerse, a observar y a sentir la fuerza ancestral que une al ser humano con la tierra.

La exposición podrá visitarse en la Sala de la Provincia, en horario habitual, y supone una nueva oportunidad para descubrir el talento emergente del arte contemporáneo onubense bajo el sello de las Becas Daniel Vázquez Díaz, impulsadas por la Diputación de Huelva.