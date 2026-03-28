El Sábado de Pasión se afianza en Huelva con dos citas que marcan el pulso de las vísperas

El Sábado de Pasión continúa ganando protagonismo dentro de la Semana Santa de Huelva, consolidándose como una jornada clave en las vísperas con dos propuestas muy diferentes que reflejan la diversidad del ambiente cofrade en la ciudad.

En el barrio de Los Rosales, la Asociación Parroquial de la Bendición vuelve a ser uno de los focos de atención. La joven corporación sigue creciendo y este año da un paso importante al realizar su salida por primera vez desde su templo, reforzando su identidad y su arraigo en la zona.

Por otro lado, el centro de la ciudad acogerá una de las estampas más singulares de la jornada con la procesión del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, portada por la Legión. Una cita que, pese a su relativa juventud, ha logrado consolidarse con fuerza, congregando a numerosos onubenses atraídos por su carácter distintivo.

El Sábado de Pasión se presenta así como un día en alza dentro del calendario cofrade, combinando el crecimiento de nuevas corporaciones con actos que ya forman parte del imaginario de la Semana Santa onubense.