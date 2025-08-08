El Rompido rinde homenaje a Manuel Ovalle en la emotiva presentación de su biografía
El Centro de Interpretación ‘El Faro’ se llenó para celebrar la trayectoria de 47 años del reportero gráfico de TVE, acompañado por referentes del periodismo y la cultura
El Centro de Interpretación ‘El Faro’ de El Rompido se convirtió anoche en un espacio de memoria, periodismo y emoción con la presentación de Ovalle, reportero gráfico, la biografía del veterano cámara de TVE Manuel Ovalle. Con 47 años de carrera y más de 130 países recorridos, el onubense ha sido testigo de 15 conflictos bélicos y de momentos clave de la historia reciente, siempre con una cámara al hombro.
El acto contó con la participación de la periodista cartayera Ana Martín, coautora del libro, y con la presencia de figuras como J.J. Benítez y Nieves Herrero, además de las intervenciones en vídeo de Rosa María Calaf y Almudena Ariza, que quisieron sumarse a este homenaje.
El Ayuntamiento de Cartaya, representado por la concejala de Turismo, Patricia Millán, y la concejala de Cultura, Ana Macías, respaldó la cita cultural, que se convirtió en un reconocimiento al compromiso de Ovalle con contar la verdad a través de la imagen.
Publicado por Editorial Niebla, el libro repasa sus vivencias profesionales y personales, desde escenarios internacionales hasta momentos únicos vividos en Huelva, retratando un viaje vital y periodístico que va más allá de la mera crónica.
Manuel Ovalle, visiblemente emocionado, agradeció el cariño recibido y compartió anécdotas que recordaron que detrás de cada imagen histórica hay un profesional, pero también una persona con el corazón puesto en su trabajo.