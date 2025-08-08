El Rompido rinde homenaje a Manuel Ovalle en la emotiva presentación de su biografía

El Centro de Interpretación ‘El Faro’ de El Rompido se convirtió anoche en un espacio de memoria, periodismo y emoción con la presentación de Ovalle, reportero gráfico, la biografía del veterano cámara de TVE Manuel Ovalle. Con 47 años de carrera y más de 130 países recorridos, el onubense ha sido testigo de 15 conflictos bélicos y de momentos clave de la historia reciente, siempre con una cámara al hombro.

El acto contó con la participación de la periodista cartayera Ana Martín, coautora del libro, y con la presencia de figuras como J.J. Benítez y Nieves Herrero, además de las intervenciones en vídeo de Rosa María Calaf y Almudena Ariza, que quisieron sumarse a este homenaje.

El Ayuntamiento de Cartaya, representado por la concejala de Turismo, Patricia Millán, y la concejala de Cultura, Ana Macías, respaldó la cita cultural, que se convirtió en un reconocimiento al compromiso de Ovalle con contar la verdad a través de la imagen.

Publicado por Editorial Niebla, el libro repasa sus vivencias profesionales y personales, desde escenarios internacionales hasta momentos únicos vividos en Huelva, retratando un viaje vital y periodístico que va más allá de la mera crónica.

Manuel Ovalle, visiblemente emocionado, agradeció el cariño recibido y compartió anécdotas que recordaron que detrás de cada imagen histórica hay un profesional, pero también una persona con el corazón puesto en su trabajo.