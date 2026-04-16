El Rocío reúne a guitarristas de toda España en un encuentro dedicado al flamenco

La aldea de El Rocío se convierte este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la guitarra flamenca con la celebración del IV Encuentro de Guitarristas, una iniciativa organizada por la academia online Aprendeguitarra.es con la colaboración de la Diputación de Huelva.

Alrededor de una treintena de personas procedentes de distintos puntos de España e incluso de Alemania participan en esta cita, que regresa a la provincia tras pasar en ediciones anteriores por localidades como Jabugo, Galaroza o Sanlúcar de Barrameda.

El evento ha sido presentado por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto al director de la academia organizadora, Pedro Vázquez, quienes han destacado el valor de esta iniciativa tanto desde el punto de vista formativo como cultural.

Durante el encuentro, los participantes trabajarán técnicas y recursos prácticos para acompañar estilos como sevillanas o rumbas, además de profundizar en el compás, la improvisación y la interpretación en directo, incluyendo sesiones con cante en vivo.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el aprendizaje, la convivencia y la difusión del flamenco, así como crear redes entre aficionados y profesionales en un entorno de intercambio cultural.

Desde la organización se ha subrayado el carácter especial de celebrar este encuentro en El Rocío, un enclave simbólico donde la música y la tradición forman parte esencial de su identidad.