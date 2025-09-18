Rociana rinde homenaje a Odón Betanzos en el centenario de su nacimiento

Rociana del Condado celebró el pasado martes, un emotivo acto en conmemoración del centenario del nacimiento de Odón Betanzos Palacios, ilustre escritor, poeta y ensayista nacido en la localidad. La cita tuvo lugar en la Plaza del Llano, junto al busto erigido en su honor, que se convirtió en espacio de memoria y reconocimiento a su legado literario.

El homenaje, organizado por la Fundación Odón Betanzos Palacios, estuvo conducido por su presidente, José Antonio Cabrera, y contó con la presencia del alcalde, Paco Pérez; el concejal de Cultura, Diego Luis Contreras; así como el portavoz y concejales del Grupo Municipal Socialista, Rubén Picón, Carmen García y Cristina García.

Durante la ceremonia se realizó una ofrenda floral a los pies del busto del escritor y un recital poético en el que participaron numerosos autores y aficionados, tanto jóvenes como veteranos, vecinos de Rociana, de otros pueblos y de la asociación Poetas de Huelva por la Paz. También se sumaron los miembros de la Corporación Municipal, que quisieron rendir tributo a la figura de Betanzos.

El ambiente, marcado por la emoción y la cercanía, se prolongó durante toda la tarde, reforzando el compromiso de la localidad con la preservación del legado cultural de Odón Betanzos. El objetivo, subrayaron desde el área de Cultura del Ayuntamiento, es transmitir a las nuevas generaciones la obra y el espíritu creativo del autor, manteniendo viva en el municipio la pasión por la literatura y la cultura en todas sus formas.