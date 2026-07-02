Rociana celebra el décimo aniversario de Condado Rock

Rociana del Condado celebrará el próximo 11 de julio una edición muy especial del Condado Rock, que alcanza su décimo aniversario convertido en uno de los festivales de rock y metal de referencia de la provincia de Huelva. La banda alemana Victory, referente del hard rock europeo, encabezará un cartel con marcado carácter solidario, ya que la recaudación de las entradas se destinará a la Fundación CRIS contra el Cáncer.

La presentación del festival ha contado con la participación del diputado provincial Juan Daniel Romero, el concejal de Cultura y Turismo de Rociana, Diego Luis Contreras, y el presidente de la Asociación Condado Rock, Francisco José Pérez.

Durante el acto, Juan Daniel Romero destacó que el festival "trae la mejor música a la provincia de Huelva" y puso en valor su carácter benéfico, mientras que Diego Luis Contreras subrayó la consolidación de un evento que "cada año va a más" y que contribuye tanto a la oferta cultural como a la promoción turística del municipio.

El cartel se completa con los onubenses Eiden, única formación que continúa en activo desde la primera edición del festival hace diez años, y la banda sevillana Invicti, ofreciendo una combinación de rock progresivo, heavy metal y hard rock clásico.

El presidente de la Asociación Condado Rock resaltó el esfuerzo que supone atraer a grupos de prestigio internacional a un municipio de apenas 8.000 habitantes y recordó que Victory, fundada en 1984 y apadrinada en sus inicios por Scorpions, suele actuar en grandes festivales y ciudades de primer nivel.

Como novedad, esta décima edición se transformará en la Experiencia Condado Rock, con un recinto que incluirá zona de mercadillo y espacios habilitados para que el público pueda disfrutar cómodamente del festival.

Aunque inicialmente la organización planteó celebrar el décimo aniversario con entrada gratuita, finalmente optó por establecer un precio simbólico de cinco euros para colaborar con la Fundación CRIS contra el Cáncer, reforzando así el compromiso solidario que marcará esta edición del festival.