La campaña turística de Punta Umbría llega a los cines con el cortometraje póstumo de María Clauss

La campaña promocional 'Punta Umbría, el secreto mejor guardado de la historia' da un nuevo paso en su difusión con su llegada a las salas del Cine Al-Ándalus, donde desde este mes de julio podrá verse antes de cada proyección como cortometraje.

La pieza audiovisual, dirigida por la fallecida fotógrafa y cineasta María Clauss, se exhibirá en la sala de mayor capacidad del complejo cinematográfico, coincidiendo con el estreno de la nueva película de la saga Los Minions, uno de los grandes lanzamientos cinematográficos del verano, lo que permitirá acercar la campaña a cientos de espectadores.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que esta iniciativa supone "un paso más" en la estrategia de promoción turística del municipio, destacando que la proyección en la sala principal del cine permitirá que un elevado número de personas conozca "una obra audiovisual de una calidad extraordinaria".

El cortometraje pone el foco en la historia de William Martin, protagonista de uno de los episodios más relevantes de la Segunda Guerra Mundial y estrechamente vinculado a Punta Umbría, utilizando este relato histórico como eje para promocionar el patrimonio y los atractivos turísticos del municipio.

El regidor también ha querido recordar la figura de María Clauss, autora de la pieza y profundamente ligada a Punta Umbría, subrayando que su último trabajo audiovisual constituye "un legado que continúa emocionando y proyectando la mejor imagen del municipio".

Con esta acción, el Ayuntamiento continúa reforzando una campaña que busca situar a Punta Umbría como un destino donde historia, cultura y turismo se dan la mano, aprovechando la gran afluencia de público que se espera en las salas de cine durante la temporada estival.