La Biblioteca de Lepe recupera el 'Cine a la fresquita' para las noches de verano

Lade Lepe volverá a convertirse este verano en una sala de cine al aire libre con una nueva edición del, una iniciativa cultural gratuita que se celebrará los días, siempre a partir de las

El concejal delegado de Deporte, Archivo y Bibliotecas, Aurelio Madrigal, ha presentado esta propuesta, que alcanza ya cerca de siete ediciones y que este año estrenará como escenario el patio de la biblioteca tras su reciente remodelación.

El edil destacó la buena acogida que ha tenido la actividad en años anteriores y subrayó que los asistentes podrán disfrutar de las proyecciones en "unas magníficas instalaciones recién reformadas y del encanto del patio de nuestra biblioteca".

La programación, elaborada en colaboración con el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla, incluye una selección de cortometrajes y largometrajes. La inauguración, el 15 de julio, estará dedicada a los cortos Depredador, En línea, Insalvable, La paciente desconocida de Freud, Maruja y Sexo a los 70. El 29 de julio se proyectará la película Pendaripen, de Alfonso Sánchez, mientras que el 12 de agosto será el turno de Quién llorará por mí, de Paco Izquierdo.

La programación concluirá el 26 de agosto con una nueva sesión de cortometrajes integrada por Amanece, Fuck Off, Macarena, una comedia espiritual, Educación física obligatoria y Dopamina Zero.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo, consolidando una actividad que vuelve a ofrecer una alternativa cultural para disfrutar de las noches estivales en Lepe.