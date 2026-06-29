Gibraleón reunirá a expertos del mundo carmelitano

Gibraleón será escenario deldel, una cita que reunirá aprocedentes de distintos países para analizar la historia, el arte, el patrimonio y la espiritualidad de la Orden del Carmen.

El encuentro se celebrará en el Convento del Vado dentro de los actos conmemorativos del 475 aniversario de la Ilustre, Antigua y Carmelita Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de la Soledad, una de las corporaciones con mayor tradición carmelitana de Andalucía.

La Diputación de Huelva colaborará en el congreso con la publicación de las actas, lo que permitirá conservar y difundir las investigaciones presentadas durante las jornadas. El presidente de la institución provincial, David Toscano, destacó que el evento proyectará el nombre de Gibraleón y de Huelva más allá de sus fronteras y servirá para unir el trabajo de investigadores con la labor de quienes mantienen viva esta tradición.

La presidenta de la hermandad, María Rubio, subrayó la importancia de que las ponencias queden recogidas en una publicación que podrá convertirse en una obra de referencia para universidades, bibliotecas e investigadores. Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, calificó de "auténtico privilegio" que el municipio sea sede de un congreso de estas características.

El director académico del encuentro, Ramón de la Campa, destacó el carácter multidisciplinar del programa, que abordará el fenómeno carmelitano desde ámbitos como la teología, la historia, la liturgia, la antropología y el arte.

El congreso contará con participantes llegados de España, Italia, Malta, México, Perú y el Vaticano, pertenecientes a universidades, academias e instituciones de prestigio internacional. La elección de Gibraleón como sede responde a su estrecha vinculación histórica con la Orden del Carmen, ya que el municipio acogió el segundo convento fundado por el Carmelo en la Península Ibérica.