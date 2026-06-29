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La Rábida abre la exposición 'Puerto de Sueños'

El Foro Iberoamericano acoge durante todo el mes de julio una muestra que une pintura, fotografía y poesía en torno al universo portuario.
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Exposición Puerto
La Rábida abre la exposición 'Puerto de Sueños'
Redacción
Redacción
29/06/26 - 12:20
El Foro Iberoamericano de La Rábida acogerá del 1 al 31 de julio la exposición 'Puerto de Sueños. Las ciudades y los puertos en el arte español de nuestro tiempo', una propuesta organizada por la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo con la colaboración de la Diputación de Huelva.

La muestra será inaugurada este martes, 30 de junio, a las 20:00 horas, por el diputado de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, y el artista olontense Pablo Sycet.

La exposición reúne unas 26 obras procedentes principalmente de la Colección Olontia de Arte Contemporáneo, además de piezas cedidas por la Diputación de Huelva y el Museo de Huelva. A través de pinturas, fotografías y poemas, la muestra propone un recorrido por la representación de las ciudades y los puertos en el arte español contemporáneo.

El proyecto pone en valor el puerto como espacio de encuentro, memoria e intercambio cultural, destacando la estrecha relación histórica entre las ciudades portuarias y el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Asimismo, reivindica el legado creativo vinculado a Huelva y el papel de los puertos como lugares abiertos a la ciudadanía.

La Fundación Olontia concibe esta iniciativa con vocación itinerante, tomando como punto de partida el Muelle de las Carabelas y el Foro Iberoamericano para extender posteriormente la exposición a otros puertos españoles con la colaboración de distintas autoridades portuarias.

La muestra podrá visitarse de martes a sábado, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, aunque permanecerá cerrada los días 3, 10 y 17 de julio debido a la programación de conciertos del Foro Iberoamericano.