Alosno ya tiene cartel para el Certamen Paco Toronjo

Alosno volverá a convertirse este verano en la capital del fandango con la celebración del, que se desarrollará delcon una programación dedicada en esta edición a las Fiestas Patronales de San Juan Bautista.

Organizado por la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Alosno, la Mancomunidad de Beturia y el Instituto Andaluz del Flamenco, el certamen mantiene su objetivo de preservar y difundir el cante de Alosno, además de rendir homenaje a la figura de Paco Toronjo, uno de los grandes referentes del flamenco onubense.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó la colaboración entre las distintas administraciones para garantizar la continuidad de un festival que considera uno de los más importantes del panorama flamenco andaluz. En la misma línea, el alcalde de Alosno, Francisco José Suero, recordó que el fandango forma parte de la identidad del municipio y subrayó que el certamen nació para mantener vivo ese legado y acercarlo a las nuevas generaciones.

La programación reunirá a destacados artistas del panorama flamenco. Rocío Luna abrirá el festival el 15 de julio, seguida por Felipa de Moreno al día siguiente. También pasarán por el escenario Caracolillo de Cádiz, Julián Estrada, Anabel Valencia, Ana Lorenzo, David de Jacoba, Duquende, Reyes Carrasco y Rafael Riqueni, además de celebrarse encuentros de guitarreros y de panderetas.

El certamen concluirá el 25 de julio, a las 22:00 horas, en el polideportivo municipal de Alosno, con la gran final del XXIX Certamen Nacional de Fandangos 'Paco Toronjo', una cita que volverá a reunir a aficionados y artistas de toda España en la cuna del fandango.