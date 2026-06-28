El Museo de Huelva avanza en la catalogación de la colección José Caballero

El Museo de Huelva continúa avanzando en el inventariado, catalogación y restauración de la colección de José Caballero, un fondo artístico compuesto por más de 10.000 piezas que permitirá convertir a la capital onubense en uno de los grandes referentes del arte contemporáneo en España.

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha visitado los trabajos que se desarrollan en el museo, acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, para conocer el estado de una colección integrada por 10.059 obras, la práctica totalidad creadas por el pintor onubense, aunque también incluye piezas de destacados artistas como Daniel Vázquez Díaz, Pablo Picasso, Joan Miró, Rafael Alberti o Manuel Ángeles Ortiz.

Del Pozo ha calificado la llegada del legado como "un hito para el Museo de Huelva", al considerar que permitirá enriquecer la futura exposición permanente, abrir nuevas líneas de investigación y organizar actividades divulgativas y exposiciones temporales. Además, ha destacado que la colección contribuirá a revitalizar el futuro Museo de Huelva en el edificio del antiguo Banco de España, favoreciendo nuevas sinergias culturales con la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha puesto en valor el trabajo que realizan los técnicos encargados de preparar las obras para su exhibición. "José Caballero vuelve a su casa", ha afirmado, destacando que se trata de "una colección única en el mundo" que reúne prácticamente toda la trayectoria artística del creador onubense.

Entre las piezas más destacadas figuran 146 lienzos que recorren todas las etapas creativas de Caballero, desde el surrealismo hasta el informalismo, además de cerca de 9.000 dibujos realizados a lo largo de toda su vida, desde su infancia hasta sus últimos años. El conjunto incluye retratos, bocetos para escenografías como Yerma, Bodas de sangre o El amor brujo, diseños de murales, vidrieras, carteles para La Barraca, esculturas, objetos personales e incluso su colección de pipas, su caballete o su radio.

El legado se completa con una biblioteca personal formada por unos 2.500 volúmenes especializados en arte, además de una hemeroteca con cerca de un millar de publicaciones y abundante documentación sobre la trayectoria del artista, incluyendo ejemplares dedicados por figuras de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Gerardo Diego.

Los trabajos de conservación permitirán que esta excepcional colección pueda integrarse en la futura exposición permanente, reforzando el papel de Huelva como destino cultural y convirtiendo la obra de José Caballero en uno de los principales atractivos artísticos de la ciudad.