Niebla une música y solidaridad en una gala a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer La Luz

Niebla celebrará este sábado, 27 de junio, una nueva edición de la Noche de los Artistas Solidarios, una gala benéfica organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer La Luz con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a pacientes oncológicos y contribuir a la investigación contra la enfermedad.

La cita comenzará a las 21.00 horas en la Plaza Santa María y reunirá a artistas y colectivos locales que participarán de forma totalmente altruista en una velada en la que la música y la solidaridad serán las grandes protagonistas. La recaudación obtenida a través del servicio de ambigú se destinará íntegramente a la labor que desarrolla la asociación.

El cartel contará con las actuaciones de DJ Chaito, Antoñito ‘El Tiesto’, la Banda de Música de Niebla, el Coro Flamenco María Auxiliadora, Gloria Gómez, Amigos Rocieros y Josué Lepe, que ofrecerán un variado programa musical a lo largo de la noche.

Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de una visita especial a la Iglesia de Santa María, que abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido silencioso iluminado únicamente por la luz de las velas, permitiendo contemplar uno de los principales monumentos de la localidad desde una perspectiva diferente.

cartel gala Niebla

La gala, que será presentada por Francisco Batanero Díaz, se celebrará bajo el lema ‘Una luz por cada persona’, un mensaje con el que la organización quiere rendir homenaje a quienes luchan contra el cáncer y trasladar un mensaje de esperanza a las familias afectadas.

Desde el Ayuntamiento de Niebla se anima a vecinos y visitantes a participar en esta iniciativa solidaria, que volverá a convertir la cultura y el patrimonio en herramientas para ayudar a quienes más lo necesitan.