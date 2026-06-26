Fallece Antonio Ángel Ligero, cofundador de Jarcha y referente de la cultura onubense

La cultura onubense está de luto tras el fallecimiento de Antonio Ángel Ligero, cofundador del mítico grupo Jarcha, músico y director de la Coral Santa María de La Rábida, una de las figuras más destacadas de la música en la provincia durante las últimas décadas.

La Universidad de Huelva ha expresado públicamente su pesar por la pérdida de quien considera una figura “imprescindible” de la cultura onubense, recordando su compromiso con la música, la promoción del talento local y su contribución al patrimonio cultural de Huelva.

La institución académica quiso reconocer esa trayectoria en 2023 con la concesión de la Medalla de la Universidad al grupo Jarcha, un homenaje a la histórica formación nacida en Huelva en 1972 y convertida en uno de los grandes referentes de la música española durante la Transición. Canciones como Libertad sin ira trascendieron el ámbito musical para convertirse en símbolos de una época marcada por la búsqueda de la convivencia y las libertades democráticas.

Antonio Ángel Ligero fue uno de los impulsores de ese proyecto artístico, que también destacó por la recuperación del folclore andaluz y por una carrera que llevó el nombre de Huelva por toda España.