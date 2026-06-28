La Hermandad Matriz presenta el retrato del Papa León XIV que presidirá su Sala de Juntas

La Hermandad Matriz de Almonte presentó este sábado, tras la celebración de la Sabatina en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, el nuevo retrato del Papa León XIV, una obra de la artista sevillana Nuria Barrera que pasará a formar parte de la Sala de Juntas de la institución.

El lienzo ha sido concebido como un recorrido simbólico por la historia y la identidad rociera. En él, el Pontífice aparece sosteniendo la medalla de Hermano Honorario de la Hermandad Matriz, distinción que le fue entregada el pasado mes de marzo en el Vaticano por el presidente de la corporación, Santiago Padilla.

La pintura incorpora numerosos elementos vinculados a la historia de Huelva y a la devoción mariana. Al fondo pueden apreciarse el Monasterio de La Rábida, las carabelas y un mapa de América, en alusión al papel de la provincia en el descubrimiento y la evangelización del Nuevo Mundo, una referencia que también conecta con la trayectoria pastoral de León XIV en Perú.

La obra incluye además la imagen de la Virgen del Rocío en procesión sobre las antiguas andas de Astorga, un guiño al carácter pontificio de la Hermandad Matriz, título concedido en 1920 por el Papa Benedicto XV. También aparecen la primitiva ermita del Rocío, las yeguas marismeñas y la figura de Baltasar Tercero, benefactor que contribuyó en el siglo XVI al desarrollo del culto a la Blanca Paloma mediante la fundación de una capellanía.

La característica paleta de tonos azules empleada por Nuria Barrera evoca el cielo y el mar onubenses, fundiéndose con el blanco de la sotana papal para reforzar el mensaje espiritual de la composición.

El retrato sustituirá al dedicado al Papa Francisco y completará el conjunto pictórico que preside la Sala de Juntas de la sede social de la Hermandad Matriz, donde ya se encuentran los retratos de la Virgen del Rocío y del rey Felipe VI, también realizados por la misma artista.

La presentación tuvo lugar al término de la Sabatina, la eucaristía que la Hermandad Matriz celebra cada último sábado de mes en el Santuario, oficiada por el párroco de Almonte y rector del templo, Francisco María Valencia, y acompañada musicalmente por la Escuela de Tamborileros de la corporación rociera.