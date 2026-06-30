Arcángel cerrará el Festival Flamenco de Lepe con 'Abecedario Flamenco'

El cantaor onubense Arcángel ha presentado en el Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel Santana el espectáculo 'Abecedario Flamenco', con el que pondrá el punto final al VI Festival Flamenco de Lepe MEC (Mercado, Escaparates y Calle), que se celebrará del 8 al 12 de julio.

El montaje, que ya ha pasado por algunos de los principales escenarios del país, propone un recorrido por la historia del flamenco a través de grandes clásicos del género. Como elemento diferenciador, será el propio público quien elija parte del repertorio mediante una votación previa entre una selección de temas, interpretando Arcángel las diez canciones más votadas junto a otras elegidas por él mismo.

Festival flamenco

La presentación del espectáculo contó con la presencia de la teniente de alcalde de Cultura, Mariana Otero, y del concejal José Manuel Cortés, quienes destacaron la trayectoria artística del cantaor onubense y su contribución a la difusión del flamenco.

El festival arrancará el 8 de julio con la actuación de Juan Tomás de la Molía en la Peña Flamenca de Lepe, tras el acto inaugural en la John Holland Gallery. El 9 de julio, el Teatro Municipal acogerá el II Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos; el 10 de julio, la bailaora María Moreno ofrecerá una masterclass y actuará por la noche ante la espadaña de la parroquia Santo Domingo de Guzmán; y el 11 de julio, será el turno de Alejandro Rodríguez en La Antilla y de Antonio y Mara Rey en el recinto romero de La Bella.

Organizado por el Ayuntamiento de Lepe, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y distintas entidades públicas y privadas, el festival se consolida como una de las principales citas culturales y turísticas del verano en Lepe y La Antilla.