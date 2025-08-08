Minas de Riotinto celebrará el 145 aniversario de su Banda Municipal con el tradicional concierto de San Roque

El próximo miércoles 13 de agosto, a las 22:00 horas, el Paseo del Chocolate será escenario del tradicional concierto de San Roque a cargo de la Banda Municipal de Música de Riotinto. Bajo la batuta de Juan Carlos Rodríguez López, la formación ofrecerá un variado repertorio para conmemorar una doble efeméride: sus 145 años de historia y las dos décadas de su actual director al frente.

El evento incluirá un momento muy especial en el descanso, cuando se proceda al encendido del alumbrado festivo. La iluminación estará acompañada por una copa de vino y una tapa de jamón, cortesía de la organización, para que vecinos y visitantes disfruten de una velada completa.

La cita se presenta como una ocasión única para rendir homenaje a una institución musical que forma parte del patrimonio cultural de Riotinto y para reconocer la trayectoria de quien ha guiado su sonido en los últimos veinte años.